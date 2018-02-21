.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

واشنطن تصدر بيانا بشأن اعادة إفتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية

21 شباط 2018 - 15:10

سياسة

Alsumaria News Details Back
واشنطن تصدر بيانا...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
هنأت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، العراق بإعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم، وفيما أكدت عزمها دعم الأكاديمية، بينت أن الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل.

وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تهنئ الولايات المتحدة حكومة العراق والقوة الجوية العراقية على إعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم".

وأضاف البيان، "ستقوم الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش، بدعم الأكاديمية الجديدة من خلال تقديم الارشاد إلى الدورة الأولى من متدربي الأكاديمية في مواضيع تتعلق بسلامة الملاحة الجوية والانضباط عند الطيران وصولا إلى التطوير المهني للضباط والإلمام بالتعليمات الفنية الخاصة بالطائرات".
وأوضح، أنه "عقب اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التحرير الكامل للأراضي العراقية من سيطرة داعش في كانون الأول 2017، اتخذت الحكومة العراقية خطوات لإعادة افتتاح الاكاديمية قبل الموعد المحدد من خلال إنشاء موقع تدريب تجريبي في قاعدة بلد الجوية الى حين إنشاء مجمع رئيسي نهائي".

وتابع البيان، أن "الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل، وسيقوم الطيارون العراقيون بالتدرب على طائرات من طراز سيسنا 172 وسيسنا 208 و ت-6 و ت-50، وسيبدأ أول 40 متدربا دراستهم في آذار وبعد التخرج من الأكاديمية، سيركز الطيارون على التدريب المتخصص في مواقع مختلفة في العراق".

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 2 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6025 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact