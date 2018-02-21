واشنطن تصدر بيانا بشأن اعادة إفتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية



هنأت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، العراق بإعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم، وفيما أكدت عزمها دعم الأكاديمية، بينت أن الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل.



وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تهنئ الولايات المتحدة حكومة العراق والقوة الجوية العراقية على إعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم".



وأضاف البيان، "ستقوم الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش، بدعم الأكاديمية الجديدة من خلال تقديم الارشاد إلى الدورة الأولى من متدربي الأكاديمية في مواضيع تتعلق بسلامة الملاحة الجوية والانضباط عند الطيران وصولا إلى التطوير المهني للضباط والإلمام بالتعليمات الفنية الخاصة بالطائرات". السومرية نيوز/ بغدادهنأت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، العراق بإعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم، وفيما أكدت عزمها دعم الأكاديمية، بينت أن الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل.وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تهنئ الولايات المتحدة حكومة العراق والقوة الجوية العراقية على إعادة افتتاح أكاديمية طيران القوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية اليوم".وأضاف البيان، "ستقوم الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش، بدعم الأكاديمية الجديدة من خلال تقديم الارشاد إلى الدورة الأولى من متدربي الأكاديمية في مواضيع تتعلق بسلامة الملاحة الجوية والانضباط عند الطيران وصولا إلى التطوير المهني للضباط والإلمام بالتعليمات الفنية الخاصة بالطائرات". وأوضح، أنه "عقب اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التحرير الكامل للأراضي العراقية من سيطرة داعش في كانون الأول 2017، اتخذت الحكومة العراقية خطوات لإعادة افتتاح الاكاديمية قبل الموعد المحدد من خلال إنشاء موقع تدريب تجريبي في قاعدة بلد الجوية الى حين إنشاء مجمع رئيسي نهائي".



وتابع البيان، أن "الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل، وسيقوم الطيارون العراقيون بالتدرب على طائرات من طراز سيسنا 172 وسيسنا 208 و ت-6 و ت-50، وسيبدأ أول 40 متدربا دراستهم في آذار وبعد التخرج من الأكاديمية، سيركز الطيارون على التدريب المتخصص في مواقع مختلفة في العراق".









وأوضح، أنه "عقب اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التحرير الكامل للأراضي العراقية من سيطرة داعش في كانون الأول 2017، اتخذت الحكومة العراقية خطوات لإعادة افتتاح الاكاديمية قبل الموعد المحدد من خلال إنشاء موقع تدريب تجريبي في قاعدة بلد الجوية الى حين إنشاء مجمع رئيسي نهائي".وتابع البيان، أن "الأكاديمية ستركز على تطوير قدرات ضباط الصيانة وطياري المقاتلات والاستطلاع والنقل، وسيقوم الطيارون العراقيون بالتدرب على طائرات من طراز سيسنا 172 وسيسنا 208 و ت-6 و ت-50، وسيبدأ أول 40 متدربا دراستهم في آذار وبعد التخرج من الأكاديمية، سيركز الطيارون على التدريب المتخصص في مواقع مختلفة في العراق".