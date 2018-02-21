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بالفيديو.. منطقة غنية بالبترول تطفو على مياه المجاري قرب البصرة الرياضية

21 شباط 2018 - 15:17

الشارع العراقي

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بالفيديو.. منطقة...
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السومرية نيوز/ بغداد
قرب مدينة البصرة الرياضية، يقع حي المهندسين في المحافظة التي تعد من اغنى المحافظات العراقية.

وبحسب فيديو تناقله ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي الفيسبك، فأن منطقة حي المهندسين اصبحت الان تطفو على بركة كبيرة من مياه المجاري مع انبعاث رائحة كريهة منها، وسط مناشدات بايجاد حلول جذرية لهذه المنطقة.

المصدر :

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التعليق عن طريق :
1 - محافظ البصرة كسلان إفتهمنا !!!
وأنتم سكنة حي المهندسين لماذا ترمون القاذورات والأوساخ أمام بيوتكم؟ هل حقا أنتم مهندسون!!! منظر الأوساخ والقاذورات والقناني الفارغة المرمية أمام بيوتكم لا يدلل على أن سكنة هذه البيوت هم مهندسون تعلموا في جامعات العراق أو خارج العراق. محافظ البصرة يأتي في الليل يرمي الأوساخ وقناني المشروبات الغازية الفارغة في حيكم ويهرب تحت جنح الظلام أم ماذا ؟؟!! يكفي مسخرة أصبحنا إضحوكة للعالم . متى تتعلمون تحمل المسؤولية وعدم رميها على الأخر. إذا كان المسؤول فاسد ولا يريد مصلحة الشعب فلماذا لا تمسكوا بناصية المبادرة وتحلوا مشاكل الناس وتتوقفوا عن الشكوى! إنها كارثة حقيقية ! لا المسؤولون يعملون ولا أبناء الشعب يبادرون! إتكالية وفوضى عارمة في كل مكان ستدمر هذا البلد الجميل الذي حباه الله بكل الخيرات والجمال.
21 - 02 - 2018

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