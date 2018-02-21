رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
بالفيديو.. منطقة غنية بالبترول تطفو على مياه المجاري قرب البصرة الرياضية
21 شباط 2018 - 15:17
الشارع العراقي
--
5.6K
السومرية نيوز/ بغداد
قرب مدينة البصرة الرياضية، يقع حي المهندسين في المحافظة التي تعد من اغنى المحافظات العراقية.
وبحسب فيديو تناقله ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي الفيسبك، فأن منطقة حي المهندسين اصبحت الان تطفو على بركة كبيرة من مياه المجاري مع انبعاث رائحة كريهة منها، وسط مناشدات بايجاد حلول جذرية لهذه المنطقة.
المصدر :
0
1
0
1
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
1 -
محافظ البصرة كسلان إفتهمنا !!!
وأنتم سكنة حي المهندسين لماذا ترمون القاذورات والأوساخ أمام بيوتكم؟ هل حقا أنتم مهندسون!!! منظر الأوساخ والقاذورات والقناني الفارغة المرمية أمام بيوتكم لا يدلل على أن سكنة هذه البيوت هم مهندسون تعلموا في جامعات العراق أو خارج العراق. محافظ البصرة يأتي في الليل يرمي الأوساخ وقناني المشروبات الغازية الفارغة في حيكم ويهرب تحت جنح الظلام أم ماذا ؟؟!! يكفي مسخرة أصبحنا إضحوكة للعالم . متى تتعلمون تحمل المسؤولية وعدم رميها على الأخر. إذا كان المسؤول فاسد ولا يريد مصلحة الشعب فلماذا لا تمسكوا بناصية المبادرة وتحلوا مشاكل الناس وتتوقفوا عن الشكوى! إنها كارثة حقيقية ! لا المسؤولون يعملون ولا أبناء الشعب يبادرون! إتكالية وفوضى عارمة في كل مكان ستدمر هذا البلد الجميل الذي حباه الله بكل الخيرات والجمال.
21 - 02 - 2018
المقال التالي
مصدر: نصف أعضاء مجلس الأنبار مرشحين لانتخابات البرلمان
آخر الأخبار
18:18
25 شباط 2018
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
17:04
25 شباط 2018
مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش
20:08
25 شباط 2018
رفع ورم يزن 10 كغم من فخذ مريض في مستشفى بعقوبة
19:52
25 شباط 2018
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
19:18
25 شباط 2018
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6025 مشاهدة
آخر الفيديوهات
مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
18°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018