بالفيديو.. منطقة غنية بالبترول تطفو على مياه المجاري قرب البصرة الرياضية



قرب مدينة البصرة الرياضية، يقع حي المهندسين في المحافظة التي تعد من اغنى المحافظات العراقية.



وبحسب فيديو تناقله ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي الفيسبك، فأن منطقة حي المهندسين اصبحت الان تطفو على بركة كبيرة من مياه المجاري مع انبعاث رائحة كريهة منها، وسط مناشدات بايجاد حلول جذرية لهذه المنطقة.



السومرية نيوز/ بغدادقرب مدينة البصرة الرياضية، يقع حي المهندسين في المحافظة التي تعد من اغنى المحافظات العراقية.وبحسب فيديو تناقله ناشطون على موقع التوصل الاجتماعي الفيسبك، فأن منطقة حي المهندسين اصبحت الان تطفو على بركة كبيرة من مياه المجاري مع انبعاث رائحة كريهة منها، وسط مناشدات بايجاد حلول جذرية لهذه المنطقة.