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شرطة النجف تعتقل سارقة حقائب نسائية بالجرم المشهود

21 شباط 2018 - 15:42

أمن

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شرطة النجف تعتقل...
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السومرية نيوز/ النجف
اعلنت مديرية شرطة النجف، الاربعاء، عن اعتقال سارقة حقائب نسائية بالجرم المشهود.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "مفارز الفوج الثالث في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف القت القبض على سارقة بالجرم المشهود مختصة بسرقة الحقائب من النساء أثناء الزيارات".

واضافت ان "القاء القبض على السارقة تم اثناء محاولتها سرقة حقيبة أحدى النساء"، مشيرة الى انه "تم إكمال إجراءات التحقيق معها وإحالتها إلى القضاء".

يذكر أن محافظة النجف تتمتع باستقرار امني ملحوظ ومن النادر ما تشهد أحداثا أمنية عكس بقية المحافظات العراقية، إلا أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين ومشتبه بهم في قضايا مختلفة.

المصدر :

السومرية نيوز

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