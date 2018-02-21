بالفيديو: ما هي ردود الافعال السياسية على حادثة السعدونية في الحويجة؟





من جهتها، قالت هيأة الحشد: "الاشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين مع مسلحين من داعش تنكروا بزيّ أمني سقط على اثرها عدد من المقاتلين".



القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق عاجل بالحادثة الاجرامية. وطالب نواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمعرفة اسباب عودة داعش للمناطق المحررة.



من ناحيتها، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية باطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة منفذي العملية. وصدرت دعوات للتنسيق بين كل القطعات والتشكيلات العاملة في الحويجة مع العمليات المشتركة لتجنب عمليات الغدر. وقع 27 مقاتلاً في الحشد الشعبي ضحية لكمين نفذه مسلحو داعش في قرية السعدونية بكركوك.من جهتها، قالت هيأة الحشد: "الاشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين مع مسلحين من داعش تنكروا بزيّ أمني سقط على اثرها عدد من المقاتلين".القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق عاجل بالحادثة الاجرامية. وطالب نواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمعرفة اسباب عودة داعش للمناطق المحررة.من ناحيتها، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية باطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة منفذي العملية. وصدرت دعوات للتنسيق بين كل القطعات والتشكيلات العاملة في الحويجة مع العمليات المشتركة لتجنب عمليات الغدر. نواب تركمان طالبوا أيضًا بوضع خطط لتطهير المناطق على امتداد جبال حمرين لغاية غرب ديالى من خلايا داعش النائمة.



وقد اعتبر النائب ارشد الصالحي أن تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك خطأ جسيم وسبب في هذه الحادثة.

نواب تركمان طالبوا أيضًا بوضع خطط لتطهير المناطق على امتداد جبال حمرين لغاية غرب ديالى من خلايا داعش النائمة.وقد اعتبر النائب ارشد الصالحي أن تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك خطأ جسيم وسبب في هذه الحادثة.