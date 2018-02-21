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ترقية 250 ضابطاً في وزارة الداخلية

21 شباط 2018 - 16:09

أمن

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ترقية 250 ضابطاً في...
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السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بترقية 250 ضابطاً في وزارة الداخلية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت اليوم ترقية 250 ضابطاً في الوزارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (8 كانون الثاني 2018)، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية في جدول 9 كانون الثاني 2018.

المصدر :

السومرية نيوز

3 5 3 7 1
التعليق عن طريق :
1 - من
ان شاءلله من ظمنهم اني الحمدلله
21 - 02 - 2018

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