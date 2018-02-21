ترقية 250 ضابطاً في وزارة الداخلية



أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بترقية 250 ضابطاً في وزارة الداخلية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت اليوم ترقية 250 ضابطاً في الوزارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وأصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (8 كانون الثاني 2018)، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية في جدول 9 كانون الثاني 2018.



السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بترقية 250 ضابطاً في وزارة الداخلية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت اليوم ترقية 250 ضابطاً في الوزارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وأصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (8 كانون الثاني 2018)، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية في جدول 9 كانون الثاني 2018.