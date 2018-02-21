اسايش السليمانية تصدر توضيحا بشأن سماع صوت انفجار بالمحافظة



أعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية، الاربعاء، عن صوت التفجير الذي سمع في المحافظة ناتج عن تفجير عدد من القذاف القديمة بشكل مسيطر عليه.



وقالت المديرية في بيان تلقت، السومرية نيوز، إن "الفرق المختصة قامت بإزالة وجمع عدد من القذائف القديمة"، مبنية أن "تلك القذائف عثرت عليها في وقت سابق".



وأضافت المديرية، ان "القذائف تم تفجيرها تحت السيطرة حفاظا على أرواح المدنيين".



وكانت وسائل إعلام نشرت اخبارا تحدثت عن سماع صوت انفجار قوي في السليمانية.

السومرية نيوز/السليمانيةأعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية، الاربعاء، عن صوت التفجير الذي سمع في المحافظة ناتج عن تفجير عدد من القذاف القديمة بشكل مسيطر عليه.وقالت المديرية في بيان تلقت، السومرية نيوز، إن "الفرق المختصة قامت بإزالة وجمع عدد من القذائف القديمة"، مبنية أن "تلك القذائف عثرت عليها في وقت سابق".وأضافت المديرية، ان "القذائف تم تفجيرها تحت السيطرة حفاظا على أرواح المدنيين".وكانت وسائل إعلام نشرت اخبارا تحدثت عن سماع صوت انفجار قوي في السليمانية.