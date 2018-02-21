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بالفيديو: ماذا دار في لقاء معصوم مع الرئيس اللبناني في بغداد؟

21 شباط 2018 - 16:58

سياسة

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زيارة رسمية أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العاصمة بغداد، لاقت ترحيباً كبيراً، بدءاً من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي أكد أن للبلدين علاقات تاريخية.

في هذا الاطار، أكد فؤاد معصوم، رئيس الجمهورية العراقي، أن "العلاقة بين البلدين بجانب أنها تاريخية هي ثقافية وسياسية وفكرية وكذلك هناك مصالح مشتركة بين البلدين وفي لقائنا الثنائي وفي لقاء الوفدين، تحدثنا عن النقاط العملية التي تقدم وتطور هذه العلاقات بشكل عملي ميداني".

الرئيس اللبناني، بدوره أعرب عن أمله في أن يستكمل العراق القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في البلاد، موجها دعوة رسمية لمعصوم لزيارة بيروت.
من جهته، قال العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبناني: "لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق كما وجهت لكم دعوة رسمية لزيارة لبنان لاستكمال ما قمنا به في محادثاتنا المشتركة".

الزيارة التي أجراها عون جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره معصوم، وتأتي لأجل بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، لتذليل العقبات على الشعبين الشقيقين.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.

المصدر :

السومرية نيوز

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