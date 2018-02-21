الديمقراطي الكردستاني: التحول الى الاغلبية بعيدا عن التوافقات سيجرد العراق من معناه



اعتبر المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو، الاربعاء، ان التحول الى مرحلة الاغلبية السياسية بعيدا عن التوافقات "سيجرد العراق من معناه"، مشيرا الى ان اصرار المكون الكبير على المضي بالاغلبية معناه "تهديد العملية السياسية برمتها".



وقال جانو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحول الى مرحلة الغطرسة والاغلبية السياسية بعيدا عن التوافقات معناها ان العراق سيتجرد من معناه العراقي"، مبينا ان "المنظور الجديد للهيمنة السياسية معناه اننا سنشاهد عراقي كردي وعراق سني واخر شيعي". السومرية نيوز/ بغداداعتبر المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو، الاربعاء، ان التحول الى مرحلة الاغلبية السياسية بعيدا عن التوافقات "سيجرد العراق من معناه"، مشيرا الى ان اصرار المكون الكبير على المضي بالاغلبية معناه "تهديد العملية السياسية برمتها".وقال جانو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحول الى مرحلة الغطرسة والاغلبية السياسية بعيدا عن التوافقات معناها ان العراق سيتجرد من معناه العراقي"، مبينا ان "المنظور الجديد للهيمنة السياسية معناه اننا سنشاهد عراقي كردي وعراق سني واخر شيعي". واضاف جانو، ان "الكرد شاركوا بالعملية السياسية وساهموا بالتصويتات على تشكيل الحكومات السابقة والقوانين مع مراعاة تمثيل المكونات في كل حكومة"، لافتا الى ان "اصرار المكون الكبير على المضي بالاغلبية السياسية فهذا معناه تهديد العملية السياسية برمتها".



واكد جانو، اننا "لانضع شروط لكننا نطالب بان يكون هناك انصاف لشعب اقليم كردستان، ومالم يكن هناك اذان صاغية لتلبية تلك المطالب فان هذا التجاهل سيدفع بالمكون الاخر للاندفاع خارج الحلقة في وقت ان الجميع يتمنى ابقاء العراقيين موحدين داخل حلقة واحدة".

واضاف جانو، ان "الكرد شاركوا بالعملية السياسية وساهموا بالتصويتات على تشكيل الحكومات السابقة والقوانين مع مراعاة تمثيل المكونات في كل حكومة"، لافتا الى ان "اصرار المكون الكبير على المضي بالاغلبية السياسية فهذا معناه تهديد العملية السياسية برمتها".واكد جانو، اننا "لانضع شروط لكننا نطالب بان يكون هناك انصاف لشعب اقليم كردستان، ومالم يكن هناك اذان صاغية لتلبية تلك المطالب فان هذا التجاهل سيدفع بالمكون الاخر للاندفاع خارج الحلقة في وقت ان الجميع يتمنى ابقاء العراقيين موحدين داخل حلقة واحدة".