إخلاء مبنى قرب البيت الأبيض بسبب سيارة مشبوهة



اخلت السلطات الامنية في الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، مبنى قرب البيت الأبيض بسبب سيارة مشبوهة.



وبحسب "روسيا اليوم" فإن "السلطات الأمنية اخلت مبنى حكومي قرب البيت الأبيض وأغلقت طريقا مجاورا أمام حركة السيارات بسبب سيارة مشبوهة".



وأضافت أن "رجال الأمن باشروا بفحص السيارة المشبوهة، المتوقفة على جانب الطريق، بالقرب من البيت الأبيض".



السومرية نيوز/ بغداداخلت السلطات الامنية في الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، مبنى قرب البيت الأبيض بسبب سيارة مشبوهة.وبحسب "روسيا اليوم" فإن "السلطات الأمنية اخلت مبنى حكومي قرب البيت الأبيض وأغلقت طريقا مجاورا أمام حركة السيارات بسبب سيارة مشبوهة".وأضافت أن "رجال الأمن باشروا بفحص السيارة المشبوهة، المتوقفة على جانب الطريق، بالقرب من البيت الأبيض".