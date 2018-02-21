.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

ترقبوا بعد قليل.. الرئيس اللبناني ضيف حلقة خاصة من "زاوية أخرى" على السومرية

21 شباط 2018 - 21:20

سياسة

Alsumaria News Details Back
ترقبوا بعد قليل.....
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
تبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة خاصة من برنامج "زاوية أخرى".

وضيف حلقة اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووصل الى بغداد امس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي قبل ان يلتقي اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6025 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact