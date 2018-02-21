ترقبوا بعد قليل.. الرئيس اللبناني ضيف حلقة خاصة من "زاوية أخرى" على السومرية



تبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة خاصة من برنامج "زاوية أخرى".



وضيف حلقة اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون.



ووصل الى بغداد امس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي قبل ان يلتقي اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.



السومرية نيوز/ بغدادتبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة خاصة من برنامج "زاوية أخرى".وضيف حلقة اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون.ووصل الى بغداد امس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي قبل ان يلتقي اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.