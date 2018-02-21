رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
بالفيديو: ماذا وراء استهداف مراكز للمساج في بغداد بغضون شهرين؟
21 شباط 2018 - 17:51
الشارع العراقي
--
7.3K
خمسة مراكز مساج في قلب العاصمة بغداد، جرى استهدافها من قبل جماعات مسلحة مجهولة مستخدمة عبوات ناسفة وصوتية، الأمر الذي سجلته أجهزة الدولة ضمن بوابة الخرق الأمني للعاصمة، لاسيما وأن تلك التفجيرات جميعها حدثت بمدد زمنية متقاربة وأماكن متقاربة أيضا.
برلمانيون لم ينظروا إلى الأمر على انه إستهداف أمني لمراكز المساج فحسب، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري أن عودة تفجير العبوات الناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد، عمل وحركة اقتصادية أكثر من كونها إرهابية، وهي الأكثر جرماً بحسب تعبيرها.
وفي هذا الإطار، دعا مسؤولون برلمانيون الحكومة العراقية وقيادة عمليات بغداد بشكل خاص إلى التعامل بدقة متناهية من أجل إعادة الحياة لمنطقة الكرادة التي اخذ منها الإرهاب الإجرامي والاقتصادي مأخذه.
وتعلن وزارة الصحة بين الحين والآخر تنفيذ حملة لإغلاق مراكز التجميل وقاعات المساج غير المرخصة في جانب الرصافة ببغداد، فيما يرى مراقبون أن أموراً أخرى تقف وراء استهداف تلك المراكز سواء من الناحية الصحية أو الجرمية، لعائدية بعض تلك المراكز إلى جهات متنفذة بحسبهم.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
المصدر :
السومرية
0
1
3
2
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
بالفيديو: دعوات لتدويل قضية الفساد في العراق عبر تشكيل تحالف دولي
آخر الأخبار
18:18
25 شباط 2018
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
17:04
25 شباط 2018
مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش
19:52
25 شباط 2018
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
19:18
25 شباط 2018
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
18:45
25 شباط 2018
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6025 مشاهدة
آخر الفيديوهات
مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
18°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018