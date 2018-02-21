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بالفيديو: ماذا وراء استهداف مراكز للمساج في بغداد بغضون شهرين؟

21 شباط 2018 - 17:51

الشارع العراقي

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خمسة مراكز مساج في قلب العاصمة بغداد، جرى استهدافها من قبل جماعات مسلحة مجهولة مستخدمة عبوات ناسفة وصوتية، الأمر الذي سجلته أجهزة الدولة ضمن بوابة الخرق الأمني للعاصمة، لاسيما وأن تلك التفجيرات جميعها حدثت بمدد زمنية متقاربة وأماكن متقاربة أيضا.

برلمانيون لم ينظروا إلى الأمر على انه إستهداف أمني لمراكز المساج فحسب، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري أن عودة تفجير العبوات الناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد، عمل وحركة اقتصادية أكثر من كونها إرهابية، وهي الأكثر جرماً بحسب تعبيرها.
وفي هذا الإطار، دعا مسؤولون برلمانيون الحكومة العراقية وقيادة عمليات بغداد بشكل خاص إلى التعامل بدقة متناهية من أجل إعادة الحياة لمنطقة الكرادة التي اخذ منها الإرهاب الإجرامي والاقتصادي مأخذه.

وتعلن وزارة الصحة بين الحين والآخر تنفيذ حملة لإغلاق مراكز التجميل وقاعات المساج غير المرخصة في جانب الرصافة ببغداد، فيما يرى مراقبون أن أموراً أخرى تقف وراء استهداف تلك المراكز سواء من الناحية الصحية أو الجرمية، لعائدية بعض تلك المراكز إلى جهات متنفذة بحسبهم.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

المصدر :

السومرية

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