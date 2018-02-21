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بالفيديو: دعوات لتدويل قضية الفساد في العراق عبر تشكيل تحالف دولي

21 شباط 2018 - 17:57

سياسة

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مهمة محاربة الفساد التي أعلنتها الحكومة العراقية عقب إعلان النصر على داعش، لملاحقة رؤوس الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وإنهاء تواجد المعمرين في المناصب الإدارية على مدار الحكومات السابقة والحالية، مهمة تبدو صعبة ولن تنجز بسهولة، وهو ما أكده رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال إحد مؤتمراته الأسبوعية، قائلاً إن محاربة الفساد والقضاء عليه في البلاد عملية كبرى لن تنتهي في غضون أيام.

وعلى ما يبدو فانه من دون تدويل قضية الفساد في العراق لن تكون حلول القضية قريبة ولن تتمكن الأجيال القادمة من الحصول على أبسط حقوقها وفقا لنواب، حيث دعا مسؤولون في البرلمان إلى تشكيل تحالف دولي يشبه إلى حدّ بعيد ذلك الذي شكل في العام 2014 ، لكن مهامه ستكون ليست لمحاربة داعش بل لمكافحة آفة الفساد التي نخرت الدولة ونهبت ميزانياتها المالية على مدار السنوات السابقة.
مكافحة الفساد عبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لا تقتصر على إسترجاع الأموال العراقية المهربة منه بل لإستعادة ثقة العالم أجمع بمكانة العراق ومصداقيته، حيث أكد عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار في مجلس النواب عامر الفايز، أن شرط البنك الدولي لابقاء أموال مؤتمر المانحين الذي أقيم في الكويت تحت إشرافه أمر متوقع، في ظل تشخيص العراق عالمياً بارتفاع مؤشر الفساد فيه، وهو ما يزيد من خشية دول العالم من الإستثمار أو التجارة أو تقديم المنح لهذا البلد.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

المصدر :

السومرية

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