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عمليات ديالى تكشف نتائج قصف مضافات "داعش" في حمرين

21 شباط 2018 - 18:07

أمن

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عمليات ديالى تكشف...
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السومرية نيوز/ بغداد
كشفت قيادة عمليات ديالى، الاربعاء، عن نتائج خسائر تنظيم "داعش" في قصف مضافات التنظيم في تلال حمرين يوم امس.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نتائج قصف مضافات داعش في تلال حمرين في اطراف ناحية قره تبه (100كم شمال شرق بعقوبة) مساء يوم امس تمثلت بمقتل قيادي في داعش واحد معاونيه وتدمير ثلاث مضافات ومركبتين".

واضاف العزاوي، ان "العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وكان مصدر محلي كشف مساء يوم امس الثلاثاء عن قصف جوي مركز على مضافات "داعش" قرب حمرين في اطراف ناحية قره تبه بمحافظة ديالى.

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