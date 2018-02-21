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اعتقال ثمانية مطلوبين بينهم اثنان بتهمة "الارهاب" في ديالى

21 شباط 2018 - 19:09

أمن

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اعتقال ثمانية...
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السومرية نيوز/ ديالى
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن اعتقال ثمانية مطلوبين للقضاء بينهم اثنان بتهمة "الارهاب" في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات امنية مشتركة اعتقلت ثمانية مطلوبين للقضاء بينهم اثنان بتهمة الارهاب في مناطق متفرقة من ديالى".

وأضاف العزاوي، أن "المعتقلين رهن الاحتجاز في مراكز امنية لاستكمال التحقيقات معهم".

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة، بحسب مصادر امنية.

المصدر :

السومرية نيوز

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