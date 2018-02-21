المنتخب الوطني يخوض مباراتين تجريبيتين تحضيراً للسعودية



يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم مباراتين في الإطار التدريبي على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، تحضيراً لمواجهة المنتخب السعودي يوم الاربعاء المقبل.



وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية فالح موسى في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المنتخب السعودي في البصرة، يخوض ابناء المدرب باسم قاسم مباراتين في الإطار التدريبي الاولى مع فريق نفط الجنوب يوم السبت المقبل، على ان يخوض مواجهة ثانية امام كرة الميناء في اليوم التالي".



وأضاف موسى، أن "المباراتين ستكونان بمثابة حصص تدريبية الهدف منها زيادة الجرع الفنية بغية الوصول الى جنبة مرتفعة من الانسجام بين اللاعبين الذين لم يسبق لأغلبهم اللعب مع بعض في استحقاقات وطنية سابقة"، مبيناً أن "المباراتين ستقامان بشكل مغلق حسب رغبة الجهاز الفني ومن دون حضور الجماهير". السومرية نيوز/ بغداديخوض المنتخب الوطني بكرة القدم مباراتين في الإطار التدريبي على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، تحضيراً لمواجهة المنتخب السعودي يوم الاربعاء المقبل.وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية فالح موسى في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المنتخب السعودي في البصرة، يخوض ابناء المدرب باسم قاسم مباراتين في الإطار التدريبي الاولى مع فريق نفط الجنوب يوم السبت المقبل، على ان يخوض مواجهة ثانية امام كرة الميناء في اليوم التالي".وأضاف موسى، أن "المباراتين ستكونان بمثابة حصص تدريبية الهدف منها زيادة الجرع الفنية بغية الوصول الى جنبة مرتفعة من الانسجام بين اللاعبين الذين لم يسبق لأغلبهم اللعب مع بعض في استحقاقات وطنية سابقة"، مبيناً أن "المباراتين ستقامان بشكل مغلق حسب رغبة الجهاز الفني ومن دون حضور الجماهير". واختتم حديثه قائلاً، "سبق أن أكد الاتحاد ان موضوع استدعاء اللاعب محمد داود يخضع لسياسة التدرج وصولا الى المنتخب الاول، الامر الذي يحسم وبشكل نهائي وجوده من عدمه في قائمة الوطني التي من المؤمل ان تشد الرحال الى محافظة البصرة يوم غد الجمعة تحضيرا لمواجهة الاشقاء وديا على الملعب الرئيس في مدينة البصرة الرياضية".

واختتم حديثه قائلاً، "سبق أن أكد الاتحاد ان موضوع استدعاء اللاعب محمد داود يخضع لسياسة التدرج وصولا الى المنتخب الاول، الامر الذي يحسم وبشكل نهائي وجوده من عدمه في قائمة الوطني التي من المؤمل ان تشد الرحال الى محافظة البصرة يوم غد الجمعة تحضيرا لمواجهة الاشقاء وديا على الملعب الرئيس في مدينة البصرة الرياضية".