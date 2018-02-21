.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

صدور امر ديواني ووزاري بإعادة خضير شلال مديرا عاما لصحة الأنبار

21 شباط 2018 - 20:06

الشارع العراقي

Alsumaria News Details Back
صدور امر ديواني...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن مدير صحة الأنبار الأسبق خضير خلف شلال، الأربعاء، عن صدور امر ديواني ووزاري باعادته الى منصبه مديرا عاما لصحة المحافظة، فيما نفى مدير الصحة الحالي صدور هكذا كتاب.

وقال شلال في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "صدر امر ديواني ووزاري باعادتي الى منصبي مديرا عاما لصحة الأنبار".

وأضاف شلال، أن "الامر أعفى مدير عام صحة الأنبار الحالي الدكتور عبدالستار لواص من منصبه".

ومن جانب اخر، اكد مدير عام صحة الأنبار الحالي عبدالستار لواص في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لم يصدر أي كتاب من وزارة الصحة حول ذلك"، مشيرا الى انه "باقي في منصبي".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري اصدرت، يوم 26 كانون الأول 2017، قراراً بإعادة خضير خلف شلال الى منصب مدير عام صحة الأنبار.

المصدر :

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6025 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact