صدور امر ديواني ووزاري بإعادة خضير شلال مديرا عاما لصحة الأنبار



اعلن مدير صحة الأنبار الأسبق خضير خلف شلال، الأربعاء، عن صدور امر ديواني ووزاري باعادته الى منصبه مديرا عاما لصحة المحافظة، فيما نفى مدير الصحة الحالي صدور هكذا كتاب.



وقال شلال في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "صدر امر ديواني ووزاري باعادتي الى منصبي مديرا عاما لصحة الأنبار".



وأضاف شلال، أن "الامر أعفى مدير عام صحة الأنبار الحالي الدكتور عبدالستار لواص من منصبه".



ومن جانب اخر، اكد مدير عام صحة الأنبار الحالي عبدالستار لواص في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لم يصدر أي كتاب من وزارة الصحة حول ذلك"، مشيرا الى انه "باقي في منصبي". السومرية نيوز/ بغداداعلن مدير صحة الأنبار الأسبق خضير خلف شلال، الأربعاء، عن صدور امر ديواني ووزاري باعادته الى منصبه مديرا عاما لصحة المحافظة، فيما نفى مدير الصحة الحالي صدور هكذا كتاب.وقال شلال في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "صدر امر ديواني ووزاري باعادتي الى منصبي مديرا عاما لصحة الأنبار".وأضاف شلال، أن "الامر أعفى مدير عام صحة الأنبار الحالي الدكتور عبدالستار لواص من منصبه".ومن جانب اخر، اكد مدير عام صحة الأنبار الحالي عبدالستار لواص في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لم يصدر أي كتاب من وزارة الصحة حول ذلك"، مشيرا الى انه "باقي في منصبي". يذكر أن محكمة القضاء الإداري اصدرت، يوم 26 كانون الأول 2017، قراراً بإعادة خضير خلف شلال الى منصب مدير عام صحة الأنبار.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري اصدرت، يوم 26 كانون الأول 2017، قراراً بإعادة خضير خلف شلال الى منصب مدير عام صحة الأنبار.