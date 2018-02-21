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النجباء: نسعى لتطهير العراق من التواجد الامريكي والخلايا النائمة للارهاب

21 شباط 2018 - 20:38

سياسة

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النجباء: نسعى...
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد الأمين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، الاربعاء، سعي حركته لـ"تطهير جميع التراب العراقي من التواجد الامريكي والخلايا النائمة للارهاب".

وقال الكعبي في بيان تلقت، السومرية نيوز نسخة منه، "نعزي عوائل الشهداء الابطال المغدورين من ابناء بلدنا العزيز الذي استبسلوا استبسال الابطال ولم يستسلموا حتى نالوا الشهادة على درب الامام الحسين واصحابه في كربلاء الذين طالتهم يد الغدر والنذالة من قوى الارهاب الداعشي الامريكي والمتواطئين معه في الحويجة والذين باعوا دينهم بدنياهم وباعوا وطنَهم وأبناءه مقابل ثمن زهيد".
وأضاف الكعبي، "نؤكد سعيَنا الحثيث الى تطهير جميعِ التراب العراقي من اي تواجد امريكي و خلايا الارهاب النائمة والتي طالما حذرنا من وجودهم تحت حماية الامريكي بأسماء وعناوين مختلفة، منهم من خبأ رأسه في التراب أيام الحرب على داعش ومنهم من تلاقفته الايادي الصهيوامريكية المتآمرة على العراق ليعيدوا تدويره وارساله من جديد لقتل ابنائنا غيلة وزرع الفتنة بين ابناء البلد الواحد".

يذكر أن ناحية الرياض الواقعة جنوب غربي كركوك شهدت، الأحد الماضي، اندلاع اشتباكات بين قوة من الحشد الشعبي ومسلحين ما ادى الى مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي.

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