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الرئيس اللبناني لـ السومرية: لبنان والعراق في تنسيق دائم لمكافحة الجرائم والخلايا النائمة
21 شباط 2018 - 21:30
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاربعاء، أن بلاده والعراق في تنسيق دائم بهدف مكافحة الجرائم والخلايا النائمة في كل من البلدين، فيما اشار الى أن المؤسسات اللبنانية جاهزة لتساهم في إعمار العراق.
وقال عون في حديث لحلقة خاصة من برنامج "زاوية اخرى" الذي تبثه السومرية، إن "أشياء كثيرة نحملها بزيارتنا الى بغداد نحمل الصداقة للشعب العراقي وللمسؤولين فيه، وهناك قضايا تهم الشعبين لاسيما بعد الاحداث الي جرت في الشرق الاوسط ومنها ما زالت قائمة، فكل هذه الامور وبالاضافة الى اقتصادنا تهم الطرفين".
وبشأن طبيعة الوفد الذي رافقه بزيارته الى العراق، والذي ضم وزراء الأمن والتجارة والاقتصاد، قال عون "نحن بالتجمع الدولي لمحاربة الارهاب والارهاب ضرب من العراق الى بيروت، ولذلك نحن بتنسيق دائم لمكافحة الجرائم والخلايا النائمة في كل من البلدين".
وأضاف، أن "المؤسسات الي تساهم في اعمار العراق جاهزة حتى تساهم في الاعمار، ونحن في بيننا ارتباطات تجارية ومنتجات زراعية ولكن كيف ايصالها الى العراق"، لافتا الى أن "الاشياء المتقطعة الاوصال بسبب الحرب نريد ايصالها وفي جميع القطاعات كالسياسة والاقتصاد وغيرها".
وأوضح عون، أن "الفساد هو ذاته في اوربا واميركا ولبنان والعراق بينما الحجم يختلف"، منوها الى أن هدف بلاده الآن هو "الاستقرار والامن والوحدة الوطنية وانطلاقا من هنا ننطلق الى مرحلة ثانية من معالجة الفساد وغيره".
ووصل الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح امس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، فيما التقى كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.
المصدر :
السومرية نيوز
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