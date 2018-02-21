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عون: الوضع الحالي لا يسمح لاسرائيل ان تتخطى الحدود
21 شباط 2018 - 21:40
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الاربعاء، أن الوضع الحالي لا يسمح لاسرائيل أن تتخطى الحدود اللبنانية، فيما اشار الى أن لبنان تفكر بعلاقة طبيعية مع السعودية.
وقال عون في حديث لحلقة خاصة من برنامج "زاوية اخرى" الذي تبثه السومرية، رداً على سؤال بشأن ما تناقلته وسائل اعلام عن انتظار وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون دقائق في القصر الجمهوري اللبناني قبل استقباله، إن "الوزير وصل قبل الموعد واستُقبل بدقة".
وأضاف عون، "تداولنا مع تيلرسون الحديث بالمسائل المختلفين بها مع اسرائيل لاسيما فيما يخص الحدود البرية والمائية، وتداولنا الحديث بأننا مختلفون بدون غزل او لهجة عدائية، وأن لنا حقوق او خسارة من حقوقنا مما يطالبون به اسرائيل".
وبشأن الخوف من العودة الى احداث العام 2006 ونشوب الحرب مع اسرائيل، أكد عون، أن "الوضع في المنطقة لم يختلف، جرت حرب وهناك مشاكل، ولكن الوضع الحالي اعتقد لايسمح لاسرائيل ان تتخطى الحدود، لانه هناك قرار في لبنان قرار دفاعها عن الحدود والا النتائج مأساوية، كا اعتقد أن اسرائيل تدرك ما معنى أن نصل لهذه النتائج".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه، في (2 شباط 2018) انتقادات حادة لإيران، متهما إياها بـ"السعي لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".
وبشأن العلاقات اللبنانية السعودية بعد ازمة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، قال عون، "من جهتنا نفكر بعلاقة طبيعية مع السعودية، فجرى حدث واعتبرنا الحدث انتهى وقت انتهاء المشكلة وعودة رئيس الحكومة الى بيروت، الا اني لا اعرف ما هو الاثر لتلك الجهة"، لافتا الى أنه "كان من الممكن أن ينتج عنه ضرب السلم الاهلي في لبنان".
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكد، في (14 شباط 2018)، أنه لن يدخل بلاده بـ"محرقة الحروب العربية".
المصدر :
السومرية نيوز
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