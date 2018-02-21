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العبادي لمساعد وزير الدفاع الامريكي: يجب انهاء النزاعات في المنطقة

21 شباط 2018 - 22:35

سياسة

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العبادي لمساعد وزير...
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السومرية نيوز/ بغداد
قدم مساعد وزير الدفاع الامريكي روبرت كارم، الاربعاء، تعازيه الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن حادثة ناحية الرياض في الحويجة، فيما شدد العبادي على ضرورة انهاء النزاعات في المنطقة.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم مساعد وزير الدفاع الامريكي روبرت كارم والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين والاوضاع والتطورات الاقليمية والدعم الامريكي للعراق في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش".
وقدّم كارم خلال البيان "التعزية بحادثة ناحية الرياض في الحويجة والتي قامت بها عصابة ارهابية من الخلايا والجيوب النائمة بحق عدد من مقاتلي الحشد الشعبي".

واكد كارم "استمرار دعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق"، مشيدا بـ"التطور الكبير للقوات العراقية".

من جانبه، شدد العبادي "على اهمية إنهاء النزاعات في المنطقة والتوجه للبناء"، مبينا ان "العراق بدأ مرحلة البناء والإعمار بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها على عصابات داعش الارهابية".

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، أنه طرح خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون رؤية العراق للمنطقة في مجال التنمية.

المصدر :

السومرية نيوز

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