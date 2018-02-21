ريال مدريد يثأر من ليغانيس ويرتقي للمركز الثالث في الليغا



واصل ريال مدريد صحوته، بعدما حقق فوزا سهلا على مضيفه ليغانيس 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء.



وتوالى على تسجيل اهداف الريال كل من فاسكيز وكاسيميرو وراموس بالدقائق 11 و29 و90من زمن اللقاء، فيما جاء هدف ليغانيس الوحيد عن طريق اللاعب بوسيتنزا في الدقيقة 6.



وارتقى ريال مدريد بهذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما استقر ليغانيس بالمركز الـ13 برصيد 29 نقطة.



وثأر ريال مدريد بهذا الانتصار لهزيمته من ليغانيس بعدما أطاح الأخير بالفريق الملكي من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في كانون الثاني الماضي. السومرية نيوز/ بغدادواصل ريال مدريد صحوته، بعدما حقق فوزا سهلا على مضيفه ليغانيس 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء.وتوالى على تسجيل اهداف الريال كل من فاسكيز وكاسيميرو وراموس بالدقائق 11 و29 و90من زمن اللقاء، فيما جاء هدف ليغانيس الوحيد عن طريق اللاعب بوسيتنزا في الدقيقة 6.وارتقى ريال مدريد بهذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما استقر ليغانيس بالمركز الـ13 برصيد 29 نقطة.وثأر ريال مدريد بهذا الانتصار لهزيمته من ليغانيس بعدما أطاح الأخير بالفريق الملكي من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في كانون الثاني الماضي.