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تعرض دورية لمكافحة الارهاب الى هجوم مسلح شمال كركوك

21 شباط 2018 - 23:31

أمن

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تعرض دورية لمكافحة...
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السومرية نيوز/ كركوك
افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاربعاء، بأن دورية تابعة لجهاز مكافحة الارهاب تعرضت الى هجوم شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة هاجمت، مساء اليوم، دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب قرب الحي الصناعي الجديد شمال كركوك"، مبيناً ان "الهجوم لم يسفر عن وقوع اية خسائر مادية او بشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المهاجمين فروا الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".

يذكر ان محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، تشهد عمليات ارهابية بين فترة واخرى تستهدف القوات الامنية والمدنيين.

المصدر :

السومرية نيوز

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