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هجوم على السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

22 شباط 2018 - 08:38

أخبار دولية

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هجوم على السفارة...
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السومرية نيوز/ بغداد
قام مجهول برمي عبوة ناسفة على مبنى سفارة الولايات المتحدة في عاصمة الجبل الأسود بودغوريتسا، وذلك قبل أن يفجر نفسه بقنبلة يدوية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "الهجوم وقع قبل 5 دقائق من منتصف الليلة الماضية"، مضيفة أن "سكان المدينة سمعوا أصوات انفجارين".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة المحلية رفض ذكر اسمه تأكيده وقوع الحادث قرب السفارة، مشيرة الى ان "الشارع الذي تقع فيه السفارة مغلق".

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الجبل الأسود الى "تجنب زيارتها والمناطق المحيطة بها".
من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية أن "الهجوم شارك فيها شخصان قاما بتفجير عبوة ناسفة، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المهاجمين".

المصدر :

رويترز

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