أطفال روس يعودون من العراق وسوريا لوطنهم



تمكنت السلطات الروسية من استعادة أحد الأطفال الروس الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذا من قبل ذويهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية من بينها "داعش" في سوريا والعراق.



هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متكاملة، وستكون متواصلة نظرا لوجود أطفال آخرين.



السومرية نيوز/ بغدادتمكنت السلطات الروسية من استعادة أحد الأطفال الروس الذين كانوا ضحية لقرارات اتخذا من قبل ذويهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية من بينها "داعش" في سوريا والعراق.هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متكاملة، وستكون متواصلة نظرا لوجود أطفال آخرين.