.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

موسكو وبغداد تبحثان مشاريع الطاقة وإعادة تأهيل محطة كهروحرارية في العراق

22 شباط 2018 - 09:02

اقتصاد واعمال

Alsumaria News Details Back
موسكو وبغداد تبحثان...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف مع المسؤولين العراقيين، مشروع حقل "بدرة" لـ"غازبروم نفط" في العراق وآفاق مشاريع أخرى في قطاعي النفط والغاز العراقيين.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صدر في ختام زيارة مولودتسوف إلى العراق، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، إن "المحادثات ركزت على سير تنفيذ مشروع بدرة بخبرات غازبروم نفط، وآفاق مساهمة الشركات الروسية في مشاريع طاقة أخرى على أراضي العراق، فضلا عن سبل إعادة ترميم وتحديث محطة كهروحرارية في العراق".

يشار إلى أن حقل "بدرة" للنفط يقع في محافظة واسط العراقية وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل.
وتنص الصفقة المبرمة بين الجانبين سنة 2010 على استغلال الحقل المذكور من قبل تحالف شركات، يضم "غازبروم نفط" الروسية بصفتها مشغلا للمشروع وحصتها 30%، وشركة "كوكاز" الكورية الجنوبية بحصة 22.5%، والبترول التركية بحصة 7.5%، على أن تمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد شركة "أويل اكسبلورايشن" بنسبة 25%.

وبدأت عمليات شحن النفط التجارية من حقل "بدرة" العراقي منذ شهر آب 2014، فيما يعمل الحقل حاليا معتمدا على ثلاث آبار، ويجري حفر ثلاث آبار أخرى.

المصدر :

sputniknews

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2963 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6024 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact