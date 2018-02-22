رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
موسكو وبغداد تبحثان مشاريع الطاقة وإعادة تأهيل محطة كهروحرارية في العراق
22 شباط 2018 - 09:02
اقتصاد واعمال
--
1.4K
السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف مع المسؤولين العراقيين، مشروع حقل "بدرة" لـ"غازبروم نفط" في العراق وآفاق مشاريع أخرى في قطاعي النفط والغاز العراقيين.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صدر في ختام زيارة مولودتسوف إلى العراق، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، إن "المحادثات ركزت على سير تنفيذ مشروع بدرة بخبرات غازبروم نفط، وآفاق مساهمة الشركات الروسية في مشاريع طاقة أخرى على أراضي العراق، فضلا عن سبل إعادة ترميم وتحديث محطة كهروحرارية في العراق".
يشار إلى أن حقل "بدرة" للنفط يقع في محافظة واسط العراقية وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل.
وتنص الصفقة المبرمة بين الجانبين سنة 2010 على استغلال الحقل المذكور من قبل تحالف شركات، يضم "غازبروم نفط" الروسية بصفتها مشغلا للمشروع وحصتها 30%، وشركة "كوكاز" الكورية الجنوبية بحصة 22.5%، والبترول التركية بحصة 7.5%، على أن تمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد شركة "أويل اكسبلورايشن" بنسبة 25%.
وبدأت عمليات شحن النفط التجارية من حقل "بدرة" العراقي منذ شهر آب 2014، فيما يعمل الحقل حاليا معتمدا على ثلاث آبار، ويجري حفر ثلاث آبار أخرى.
المصدر :
sputniknews
0
0
0
0
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
لجنة إعادة نازحي ديالى تعلن بدء عودة 350 أسرة نازحة إلى ناحية جبارة
آخر الأخبار
18:18
25 شباط 2018
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
17:04
25 شباط 2018
مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش
19:52
25 شباط 2018
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
19:18
25 شباط 2018
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
18:45
25 شباط 2018
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
2964 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6024 مشاهدة
آخر الفيديوهات
مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
18°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018