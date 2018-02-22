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لجنة إعادة نازحي ديالى تعلن بدء عودة 350 أسرة نازحة إلى ناحية جبارة

22 شباط 2018 - 09:27

أمن

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لجنة إعادة نازحي...
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نائب رئيس لجنة إعادة نازحي ديالى علي السعدي، الخميس، عن بدء عودة 350 أسرة نازحة إلى منازلها في ناحية جبارة شمال شرقي المحافظة.

وقال السعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "350 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها في قرى تابعة لناحية جبارة (110 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف السعدي، أن "عودة الأسر يجري بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى".

وكانت مئات الأسر النازحة عادت إلى منازلها في ديالى خلال الأشهر الماضية.

المصدر :

السومرية نيوز

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