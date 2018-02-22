صحيفة: ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل تم تجميده



ذكرت صحيفة قطرية، الخميس، ان ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل تم تجميده.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية قوله انه "تم حالياً تجميد ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل"، مبيناً أن التحقيق يدين بشكل مباشر عدد من القيادات الامنية ومسؤولين محليين".



وشدد المسؤول على أن "التحقيقات استندت الى إفادات الضباط ومراجعة تسجيلات هاتفية بين القيادة العسكرية في الموصل"، مشيرا الى ان "الملف لن يفتح خلال المدة المتبقية من الحكومة، ليس بسبب عدم اكتماله بل بسبب الأسماء التي يدينها التحقيق بالقضية". السومرية نيوز/ بغدادذكرت صحيفة قطرية، الخميس، ان ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل تم تجميده.ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية قوله انه "تم حالياً تجميد ملف التحقيق بقضية سقوط الموصل"، مبيناً أن التحقيق يدين بشكل مباشر عدد من القيادات الامنية ومسؤولين محليين".وشدد المسؤول على أن "التحقيقات استندت الى إفادات الضباط ومراجعة تسجيلات هاتفية بين القيادة العسكرية في الموصل"، مشيرا الى ان "الملف لن يفتح خلال المدة المتبقية من الحكومة، ليس بسبب عدم اكتماله بل بسبب الأسماء التي يدينها التحقيق بالقضية". يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في (17 اب 2015)، على إحالة ملف سقوط الموصل الى القضاء من دون قراءته.



يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في (17 اب 2015)، على إحالة ملف سقوط الموصل الى القضاء من دون قراءته.