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نائب: اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن الموازنة لن يخرج بجديد
22 شباط 2018 - 09:49
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني، الخميس، أن الاجتماع المرتقب للرئاسات الثلاث بشأن حسم خلافات الموازنة المالية لعام 2018، فيما أشار إلى أن حجم المنح المالية المرصودة للمحافظات من مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار كان "أقل من الطموح".
وقال السهلاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم الاتفاق داخل البرلمان على عقد اجتماع للرئاسات لأجل حسم خلافات الموازنة العامة بين الحكومة والكتل النيابية قبل عرضها للتصويت النهائي"، معتبراً أن "الاجتماع المرتقب للرئاسات الثلاث من أجل حسم خلافات الموازنة لن يخرج بجديد ولا يغير كثيرا من قناعات الكتل".
وأضاف، أن "الحكومة لا ترغب بإجراء مناقلة للأموال بين قطاعات الموازنة عموما أكثر من سقف 1 -2%، ورئيس الوزراء أبلغ الكتل بضرورة إقرار الموازنة بالصيغة التي أعدتها الحكومة"، مبيناً أن "إضافة تخصيصات للكرد 4-5 تريليون دينار أو 4 تريليون دينار اخرى للمحافظات المدمرة أمر بعيد عن توجهات الحكومة".
وتابع، أن "حجم المنح المالية المرصودة للمحافظات من مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار كانت أقل من الطموح، وبالتالي هذا عقد الأمور أكثر لأن توقعات الكتل وممثلي المحافظات خلاف ذلك"، مشيراً إلى أن "تحالف القوى لن يستجيب لتمرير الموازنة بذريعة عدم حصول المحافظات على المنح الكافية، وكذلك تمسك الكرد بتخصيص مبالغ من القروض للإقليم".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قال، الثلاثاء (6 شباط 2018)، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق العدالة في الموازنة و"لم تستجب" للضغوط بشأنها.
المصدر :
السومرية نيوز
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