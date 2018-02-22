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محامي فريق الدفاع عنه يكشف "السر الاهم" عن صدام حسين

22 شباط 2018 - 09:58

سياسة

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محامي فريق الدفاع...
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السومرية نيوز/ بغداد
كشف محامي فريق الدفاع عن رئيس النظام السابق صدام حسين، "السر الاهم" بحسب وصفه عن صدام بشأن عدم مقاومته للقوات الاميركية التي اعتقلته في كانون الاول عام 2003.

وقال المحامي بديع عارف في تصريح لصحيفة "الرأي اليوم" وتابعته السومرية نيوز، ان "المَوت يداهمني وانا في حالةٍ صحيّةٍ سيّئة للغاية"، مبينا انه "لابد من كَشْفْ السِّر الأهم بشأن عدم مقاومته للقوات الاميركية التي اعتقلته".

واضاف عارف "وجهت سؤالا لصدام حسين بشأن عَدم مُقاومة للقوّة الأمنيّة الأمريكيّة التي اعْتقلته"، مشيرا الى ان "جواب صدام هو لكونه كان يُخطِّط للتّفاوض باسْم الشَّعب العِراقي وعلى أساس أنّه رئيس دولة مع الامريكان، حتى لا اترك فراغا بعدي".
وكانت القوّات الأمريكيّة قد ألقت القَبض في كانون الاول 2003 على صدام حسين، وظهر في شريط فيديو لعمليّة الاعتقال أن صدام لم يُظهِر أي مُقاومة، بالرغم من وجود سلاح فردي بين يديه.

المصدر :

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التعليق عن طريق :
2 - بطل الحفرة
ابو القمل وياكن حفرة المجاري .. القذر الذي اباد شعبة ونفذ مشاريع العمالة للامريكان واسرائيل.. لعنة الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يحشر في جهنم.
23 - 02 - 2018
1 - على الاعلام تجاهل هؤلاء المتاجرين بدماء والام العراقيين
كيف تكون انسانا اسوء من هذا المحامي الذي يعيش على ذكريات من دكتاتور مقبور قتل شعبه فخذله الله فقط ليذكر في الاعلام.
22 - 02 - 2018

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