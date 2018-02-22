مصدر بقائمة العبادي: لا صحة لوجود اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى



كشف مصدر مسؤول في قائمة النصر برئاسة حيدر العبادي، الخميس، انه لا صحة لوجود اي اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى، مبينا ان الائتلاف يحافظ على علاقات ايجابية مع الكتل السياسية الاخرى ولا ينجر الى صراعات ثانوية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة لما يتناقل في الاعلام بشأن وجود اتفاق على تشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى"، مبينا ان "هذه الاخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المواطن هو من يختار القائمة الانتخابية التي تمثله ولا يجوز لاي جهة مصادرة هذا الحق"، مشيرا الى ان "الدستور ينص على ان الكتلة الاكبر تتشكل في اول جلسة نيابية وحسب النتائج الانتخابية". السومرية نيوز/ بغدادكشف مصدر مسؤول في قائمة النصر برئاسة حيدر العبادي، الخميس، انه لا صحة لوجود اي اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى، مبينا ان الائتلاف يحافظ على علاقات ايجابية مع الكتل السياسية الاخرى ولا ينجر الى صراعات ثانوية.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة لما يتناقل في الاعلام بشأن وجود اتفاق على تشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى"، مبينا ان "هذه الاخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المواطن هو من يختار القائمة الانتخابية التي تمثله ولا يجوز لاي جهة مصادرة هذا الحق"، مشيرا الى ان "الدستور ينص على ان الكتلة الاكبر تتشكل في اول جلسة نيابية وحسب النتائج الانتخابية". وتابع ان "ائتلاف النصر يحافظ على علاقات ايجابية مع الكتل السياسية الاخرى ولا ينجر الى صراعات ثانوية بل يركز على اهمية وحدة القوى لتحقيق المصلحة الوطنية والمضي في توطيد دعائم النصر الذي تحقق وتعزيز وحدة البلاد والبدأ بحملة اعمار وطنية شاملة".



يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت اخبارا تضمنت نية قائمة النصر برئاسة حيدر العبادي التحالف مع عدد من القوائم الاخرى لتشكيل الكتلة الاخبر لخوض الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في الـ12 من ايار المقبل.

وتابع ان "ائتلاف النصر يحافظ على علاقات ايجابية مع الكتل السياسية الاخرى ولا ينجر الى صراعات ثانوية بل يركز على اهمية وحدة القوى لتحقيق المصلحة الوطنية والمضي في توطيد دعائم النصر الذي تحقق وتعزيز وحدة البلاد والبدأ بحملة اعمار وطنية شاملة".يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت اخبارا تضمنت نية قائمة النصر برئاسة حيدر العبادي التحالف مع عدد من القوائم الاخرى لتشكيل الكتلة الاخبر لخوض الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في الـ12 من ايار المقبل.