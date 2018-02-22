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المركزي يقرر التريث في فتح فروع لشركات التحويل المالي

22 شباط 2018 - 10:52

اقتصاد واعمال

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المركزي يقرر التريث...
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السومرية نيوز/ بغداد
قرر البنك المركزي العراقي، الخميس، التريث في فتح فروع لشركات التحويل المالي.

وقال البنك في بيان له تلقت، السومرية نيوز، إنه "تقرر التريث بمنح الموافقة على اقرار خطة فتح الفروع لشركات التحويل المالي المجازة في بغداد والمحافظات خلال عامي 2017-2018".

واضاف المصرف ان "القرار يستثني من ذلك الشركات التي تستكمل متطلبات تحويلها الى مصارف اسلامية".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

المصدر :

السومرية نيوز

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