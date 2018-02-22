بالصور..ما ضبطته الاستخبارات العسكرية في تلعفر



كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن ضبط مخبأ للمتفجرات والعبوات والأعتدة يعود لـ"داعش" في ناحية العياضية بقضاء تلعفر، مبينة ان التنظيم كان يروح استخدام محتويات المخبأ لإستهداف المواطنين والقوات الأمنية.



وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أستندت الى معلومات إستخبارية دقيقة، تمكن عناصر الإستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الوصول الى أحد المخابىء المهمة الخاصة بالمتفجرات والعبوات والأعتدة في ناحية العياضية بقضاء تلعفر في الموصل".



واضافت المديرية ان "عصابات داعش كانت تروم أستخدام تلك المتفجرات لإستهداف المواطنين والقوات الأمنية"، مشيرة الى ان "المخبا يضم 15 حزاما ناسفا و12 عبوة ناسفة و- 9 صواريخ RBG7 و4 صواعق تفجير و2 رمانة يدوية وصاروخ موجه عدد واحد". السومرية نيوز/ بغدادكشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن ضبط مخبأ للمتفجرات والعبوات والأعتدة يعود لـ"داعش" في ناحية العياضية بقضاء تلعفر، مبينة ان التنظيم كان يروح استخدام محتويات المخبأ لإستهداف المواطنين والقوات الأمنية.وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أستندت الى معلومات إستخبارية دقيقة، تمكن عناصر الإستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الوصول الى أحد المخابىء المهمة الخاصة بالمتفجرات والعبوات والأعتدة في ناحية العياضية بقضاء تلعفر في الموصل".واضافت المديرية ان "عصابات داعش كانت تروم أستخدام تلك المتفجرات لإستهداف المواطنين والقوات الأمنية"، مشيرة الى ان "المخبا يضم 15 حزاما ناسفا و12 عبوة ناسفة و- 9 صواريخ RBG7 و4 صواعق تفجير و2 رمانة يدوية وصاروخ موجه عدد واحد". وتابعت انه "تم تفجير جميع المواد تحت السيطرة"، لافتة الى ان "ذلك جاء ضمن النهج التعرضي الفعّال القائم عل إستمرار عمليات التعقب والتفتيش والبحث عن أماكن ومخابىء مستودعات أسلحة ومعدات عصابات داعش الارهابية".



يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية اعلنت، امس الاربعاء، عن احباط تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الامنية في تلعفر.













وتابعت انه "تم تفجير جميع المواد تحت السيطرة"، لافتة الى ان "ذلك جاء ضمن النهج التعرضي الفعّال القائم عل إستمرار عمليات التعقب والتفتيش والبحث عن أماكن ومخابىء مستودعات أسلحة ومعدات عصابات داعش الارهابية".يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية اعلنت، امس الاربعاء، عن احباط تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الامنية في تلعفر.