معاودة ارتفاع اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية



عاودت اسعار سعر صرف الدولار مرة اخرى للارتفاع ببورصة الكفاح والأسواق المحلية بعد سلسلة من الانخفاضات خلال الاسبوع الماضي والحالي من اليوم الخميس (22 شباط 2018).



بورصة الكفاح – بغداد 122.500 دينار في حين كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 122.000 دينار.



أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:



سعر بيع الدولار = 123.000 دينار.



سعر شراء الدولار = 122.000 دينار.



السومرية نيوز/ بغدادعاودت اسعار سعر صرف الدولار مرة اخرى للارتفاع ببورصة الكفاح والأسواق المحلية بعد سلسلة من الانخفاضات خلال الاسبوع الماضي والحالي من اليوم الخميس (22 شباط 2018).بورصة الكفاح – بغداد 122.500 دينار في حين كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 122.000 دينار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 123.000 دينار.سعر شراء الدولار = 122.000 دينار.