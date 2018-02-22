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معاودة ارتفاع اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

22 شباط 2018 - 11:15

اقتصاد واعمال

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معاودة ارتفاع اسعار...
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السومرية نيوز/ بغداد
عاودت اسعار سعر صرف الدولار مرة اخرى للارتفاع ببورصة الكفاح والأسواق المحلية بعد سلسلة من الانخفاضات خلال الاسبوع الماضي والحالي من اليوم الخميس (22 شباط 2018).

بورصة الكفاح – بغداد 122.500 دينار في حين كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 122.000 دينار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 123.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 122.000 دينار.

المصدر :

السومرية نيوز

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