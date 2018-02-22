العراق يطلب مواجهة مصر ودياً



أرسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، طلباً لنظيره المصري من اجل تأمين مباراة ودية بين المنتخبين في إطار استعدادات الاخير لمونديال روسيا 2018.



وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، إن "اتحاد الكرة المصري، تلقى فاكساً رسمياً من الاتحاد العراقى يطلب فيه مواجهة منتخب مصر فى شهرى يونيو أو مايو فى إطار الإعداد لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا".



واوضح أن "المدير التنفيذى للاتحاد ثروت سويلم، قام بإرسال العرض إلى جهاز المنتخب للبت فى عرض العراق".



ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب المصري فى آذار بمدينة زيورخ بسويسرا لمواجهة البرتغال يوم 23، واليونان يوم 27 من ذات الشهر. السومرية نيوز/ بغدادأرسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، طلباً لنظيره المصري من اجل تأمين مباراة ودية بين المنتخبين في إطار استعدادات الاخير لمونديال روسيا 2018.وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، إن "اتحاد الكرة المصري، تلقى فاكساً رسمياً من الاتحاد العراقى يطلب فيه مواجهة منتخب مصر فى شهرى يونيو أو مايو فى إطار الإعداد لكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا".واوضح أن "المدير التنفيذى للاتحاد ثروت سويلم، قام بإرسال العرض إلى جهاز المنتخب للبت فى عرض العراق".ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب المصري فى آذار بمدينة زيورخ بسويسرا لمواجهة البرتغال يوم 23، واليونان يوم 27 من ذات الشهر.