علي بهجت يطير الى بيروت لإجراء فحوصات طبية



يسافر، اليوم الخميس، الى العاصمة اللبنانية بيروت لاعب نادي القوة الجوية علي بهجت، وذلك لإجراء فحوصات طبية شاملة لمعرفة حجم إصاباته ومدى تعافيه منها.



وتجددت إصابة اللاعب علي بهجت في مباراة زاخو بالجولة الخامسة عشر من دوري الكرة الممتاز، بعدما تعافى من الاصابة على مستوى الركبة والتي غيبته قرابة الشهر عن الملاعب.



وسيغيب بهجت بشكل رسمي عن مواجهة السويق العُماني يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستقام بالعاصمة العمانية مسقط بالجولة الثانية من كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب اسيا لحساب المجموعة الاولى. السومرية نيوز/ بغداديسافر، اليوم الخميس، الى العاصمة اللبنانية بيروت لاعب نادي القوة الجوية علي بهجت، وذلك لإجراء فحوصات طبية شاملة لمعرفة حجم إصاباته ومدى تعافيه منها.وتجددت إصابة اللاعب علي بهجت في مباراة زاخو بالجولة الخامسة عشر من دوري الكرة الممتاز، بعدما تعافى من الاصابة على مستوى الركبة والتي غيبته قرابة الشهر عن الملاعب.وسيغيب بهجت بشكل رسمي عن مواجهة السويق العُماني يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستقام بالعاصمة العمانية مسقط بالجولة الثانية من كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب اسيا لحساب المجموعة الاولى.