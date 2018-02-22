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ملامح ريهانا لم تتغيّر منذ 15 سنة... فما سرّ جمالها؟

22 شباط 2018 - 11:38

للنساء فقط

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ملامح ريهانا لم...
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احتفلت النجمة العالمية ريهانا بالامس بعيد ميلادها الثلاثين، ودخلت مرحلة جديدة من حياتها يداً بيد مع حبيبها السعودي الشاب حسن جميل وفي اطار علاقة فريدة من نوعها تخيّم عليها السرية والغموض.

ملامح ريهانا لم تتغيّر منذ 15 سنة

بهذه المناسبة، نشرت ريهانا عبر صفحتها الخاصة من موقع انستغرام صورة تلخص الساعات الاخيرة من مرحلة العشرين، وكتبت تعليقاً ساخراً قائلة: إنه اليوم الاخير لاتخاذ قرارات سيئة والقاء اللوم على سن العشرين.
لكن رغم وصولها الى الثلاثين يبدو أن ريهانا تتقدم بالعمر نظرياً، وأن السنوات لا تترك أثراً على شكلها، مظهرها أو بشرتها. وإن صورها القديمة التي تعود الى 10 أو 15 سنة تظهر جمالها الدائم.

ملامح ريهانا لم تتغيّر منذ 15 سنة

أما بالنسبة لسرّ حفاظها على صحة البشرة ورونقها، فقد كشفت بعض المصادر عن الحيل الجمالية والعادات الغذائية اليومية التي سمحت للنجمة بالتألق في هذا العمر:
  • تستهلك كميات كبيرة من الماء يومياً وتبتعد كلياً عن المشروبات المحلاة
  • تتناول حوالى 5 وجبات متوسطة الحجم طيلة اليوم عوضاً عن تناول كميات كبيرة عند الفطور، الغداء والعشاء.
  • تحرص على ترطيب البشرة وتطبيق الكريمات بشكل منتظم
  • تمارس التمارين رياضياً دورياً حتى خلال جولاتها الغنائية العالمية
  • تعتمد على المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل زيت الزيتون وغيره

المصدر :

sabaiastyle

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