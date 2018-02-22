بنيان: نرفض اعتراض اللاعبين على حكام الدوري



ابدى رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة أياد بنيان، انزعاجه من الطريقة السلبية التي اعترض فيها لاعبو فريق الكرة بالنادي على الطاقم التحكيمي بعد انتهاء المباراة ضد فريق النفط في الجولة 16 من الدوري الكروي الممتاز، امس الاربعاء.



وقال بنيان في تصريح نشره المركز الخبري للنادي، إن "الحكم معرض للخطأ كما هو الحال مع اللاعب الذي يخطأ الهدف والمدرب الذي يخطأ بوضع التشكيلة والاداري الذي يتخذ قرار خاطئ لذلك يجب تقبل الامر سيما وان الأخطاء في كرة القدم جزء مهم من اللعبة".



وأوضح ان "اعتراض لاعبي الفريقبعد نهاية المباراة احتجاجاً على تغاضي الحكم واثق محمد عن احتساب ركلة جزاء في الوقت الضائع من المباراة لم يكن مبرراً كوّن ان الحكم قد اتخذ القرار ولن يغيره مهما بلغت درجة الاعتراض لذلك يجب تقبل القرار مهما كانت نتيجة ذلك القرار". السومرية نيوز/ بغدادابدى رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة أياد بنيان، انزعاجه من الطريقة السلبية التي اعترض فيها لاعبو فريق الكرة بالنادي على الطاقم التحكيمي بعد انتهاء المباراة ضد فريق النفط في الجولة 16 من الدوري الكروي الممتاز، امس الاربعاء.وقال بنيان في تصريح نشره المركز الخبري للنادي، إن "الحكم معرض للخطأ كما هو الحال مع اللاعب الذي يخطأ الهدف والمدرب الذي يخطأ بوضع التشكيلة والاداري الذي يتخذ قرار خاطئ لذلك يجب تقبل الامر سيما وان الأخطاء في كرة القدم جزء مهم من اللعبة".وأوضح ان "اعتراض لاعبي الفريقبعد نهاية المباراة احتجاجاً على تغاضي الحكم واثق محمد عن احتساب ركلة جزاء في الوقت الضائع من المباراة لم يكن مبرراً كوّن ان الحكم قد اتخذ القرار ولن يغيره مهما بلغت درجة الاعتراض لذلك يجب تقبل القرار مهما كانت نتيجة ذلك القرار". وتابع بنيان، ان "الهيئة الادارية لنادي الشرطة ومن باب حرصها على ان لا ترمي باللائمة على الطواقم التحكيمية او تجعل من الحكام شماعة في اَي اخفاق او فقدان النقاط ارتأت التوجه لغرفة الحكام للاعتذار عن اَي كلمة خرجت من اللاعبين بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية".

وتابع بنيان، ان "الهيئة الادارية لنادي الشرطة ومن باب حرصها على ان لا ترمي باللائمة على الطواقم التحكيمية او تجعل من الحكام شماعة في اَي اخفاق او فقدان النقاط ارتأت التوجه لغرفة الحكام للاعتذار عن اَي كلمة خرجت من اللاعبين بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية".