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واشنطن تضغط على بغداد لاستعادة 9 دبابات

22 شباط 2018 - 11:50

سياسة

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واشنطن تضغط على...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده أمريكا في العراق وسوريا، إن بلاده تعمل مع الحكومة العراقية لضمان وجود العتاد العسكري الأمريكي لدى المتسلم المقصود.

وقال المتحدث ان "امريكا تدرك عدم وجود أسلحتها للجهة المقصودة بالتسليم"، حسب موقع الديلي بيست الأمريكي.

واستولت قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي على دبابة M-1 الأمريكية، حسب المتحدث باسم التحالف الذي أكد أن "9 دبابات من نفس الطراز وجدت في مستودعات الحشد الشعبي".

وأقرت الخارجية الأمريكية باستحواذ قوات الحشد الشعبي على الدبابات، كما يضغط البنتاغون على العراق لكي يستعيد الدبابات من قوات الحشد.

المصدر :

sputniknews

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التعليق عن طريق :
2 - ولماذا السلاح المريكي ؟؟
لماذا لايكون للعراق الاف الدبابات الروسية المتفوقة قتاليا على الابرام وعشرات طائرات السوخوي من الجيا الرابع والخامس .. ارخص واقوى واسهل استعمال واقل صيانة وبدون ابنزااااااااااااااااااااااااززززززززززز سياسي
22 - 02 - 2018
1 - عاش العراق
لا تعليق
22 - 02 - 2018

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