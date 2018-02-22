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إعادة افتتاح مبنى الجنسية في ناحية الزاب بكركوك
22 شباط 2018 - 12:02
الشارع العراقي
--
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السومرية نيوز/ كركوك
أعاد محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، الخميس، افتتاح مبنى الجنسية في ناحية الزاب جنوب غربي المحافظة، مشدداً على أن إدارة كركوك تعمل من أجل إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحرره في ضوء خطة إعادة الاستقرار.
وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه زار "ناحية الزاب وافتتح دائرة الجنسية على هامش زيارة ناحية الزاب وعقد لقاءات مع إدارة ومجلس ناحية الزاب, بحضور مدير الجنسية والسفر في كركوك".
وأضاف، أن "إعادة افتتاح مبنى الجنسية في ناحية الزاب جاءت بهدف إنهاء معاناة المواطنين من خلال تزويدهم بوثائقهم الرسمية التي فقدوها أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابي على مناطق جنوبي كركوك وغربيها في حزيران العام 2014 وبما يخفف من الزخم على مبنى جنسية الحويجة ويلبي حاجة المواطنيين جميعا".
وشدد على أن "إدارة كركوك تعمل من أجل إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحرره في ضوء خطة إعادة الاستقرار والتي بدأت في تنفيذ 262 مشروعا في مجال إعمار وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرق والجسور وابنية حكومية ومؤسسات خدمية".
المصدر :
السومرية نيوز
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