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ديالى: اضرار الامطار الاخيرة تجاوز حاجز الثلاثة مليارات دينار

22 شباط 2018 - 12:15

الشارع العراقي

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ديالى: اضرار...
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السومرية نيوز/ ديالى
كشفت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى، الخميس، عن حجم الاضرار المادية الناجمة اثر هطول الامطار الاخيرة في عموم مدن المحافظة، مشيرة الى تجاوزها حاجز الثلاثة مليارات دينار.

وقالت عضو اللجنة نجاة الطائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هطول الامطار الغزيرة في عموم مدن ديالى تسبب باضرار مادية في قطاعات مختلفة ومنها البنى التحتية وخاصة الكهرباء"، مشيرة في ذات الوقت الى "انهيار قناطر وتضرر طرق برية".

واضافت الطائي، ان "اضرار الامطار الاخيرة ووفق القراءات الاولية تجاوز حاجز الـ 3 مليارات دينار".
وكانت ديالى شهدت خلال الايام الماضية هطول امطار غزيرة في اغلب المدن، ما ادى الى غرق ازقة سكنية وانقطاع بعض الطرق الرئيسي.

المصدر :

السومرية نيوز

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