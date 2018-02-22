رئيسية
برامج
اخبار
أبراج
فيديو
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
هكذا تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة!
22 شباط 2018 - 12:28
صحة
--
2.7K
توصّل الأطباء إلى حلّ بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة.
وأشاروا في بداية الدراسة إلى مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، بسبب الإرهاق والمشاكل النفسية رغم التعب الشديد.
ويمكن للإنسان استخدام الأدوية لحلّ مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، إلا أن العقاقير في هذا المجال تسبب آثارا جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية في آن معا.
في هذا السياق، أطلق الأطباء على الطريقة الجديدة التي تساعد في النوم بسرعة، تسمية "4-7-8". فما هي آلية هذا التمرين الذي ينصح به الأطباء؟
يجب استنشاق الهواء عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وفي الثانية الـ 8 يكون الزفير.
ويؤدي هذا التمرين البسيط إلى تباطؤ معدل ضربات القلب، الذي يفضي بدوره إلى تهدئة عمل الجهاز العصبي. ويعتبر تكرار هذا التمرين لـ 3 أو4 مرات كفيلاً في إيصال الإنسان إلى حالة السكون وإلى نوم عميق.
المصدر :
روسيا اليوم
0
0
0
1
0
التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
المقال التالي
السعودية: نعمل على دعم العراق لضمان عدم عودة داعش
آخر الأخبار
18:18
25 شباط 2018
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
17:04
25 شباط 2018
مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش
19:52
25 شباط 2018
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
19:18
25 شباط 2018
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
18:45
25 شباط 2018
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ
المزيد من الأخبار
تقارير خاصة
بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري
23 شباط 2018
2961 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي
23 شباط 2018
6023 مشاهدة
آخر الفيديوهات
مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
أخبار المحافظات
تواصل معنا
حمل تطبيق
السومرية
الآن
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018
اخبار
الموصل حرة
سياسة
أمن
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
رياضة
علم وعالم
صحة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
للنساء فقط
الانتخابات النيابية 2018
تكنولوجيا
الصور
نتائج الامتحانات
إنفوغراف
أمن
سياسة
مجتمع
رياضة
مال وأعمال
الشخصيات
بالفيديو
نشرة الأخبار
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
مجتمع
فيديو
الأبراج
حالة الطقس
بث حيّ
الشبكة
النشرة البريدية
اتصل بنا
18°C
EN
زيارة الموقع الكامل
جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018