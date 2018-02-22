العبادي يصل الى البصرة



أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، عن وصول الأخير إلى محافظة البصرة.



وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وصل إلى محافظة البصرة".



ولم يذكر المكتب مزيداً من التفاصيل.

السومرية نيوز/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، عن وصول الأخير إلى محافظة البصرة.وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وصل إلى محافظة البصرة".ولم يذكر المكتب مزيداً من التفاصيل.