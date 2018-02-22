الخارجية العراقية تكشف عن قرب توقيع مذكرة مع روسيا بشأن رفع التأشيرة



كشفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن قرب توقيع مذكرة مع روسيا بشأن رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية العراقية، مبينة ان ذلك سيمهد لرفع التأشيرة عن جميع العراقيين الراغبين بالسفر الى روسيا.



وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، ان "وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سيتوجه الاحد المقبل الى روسيا على رأس وفد عراقي لحضور الجلسة السابعة من اجتماعات اللجنة العراقية الروسية"، مبينا ان "الوفد سيعيد قراءة الاتفاقات السابقة بين البلدين وما تم انجازه بالفترة السابقة، كما سيبحث انتصار العراق على داعش ومؤتمر اعادة اعمار بالكويت". السومرية نيوز/ بغدادكشفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن قرب توقيع مذكرة مع روسيا بشأن رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية العراقية، مبينة ان ذلك سيمهد لرفع التأشيرة عن جميع العراقيين الراغبين بالسفر الى روسيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، ان "وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سيتوجه الاحد المقبل الى روسيا على رأس وفد عراقي لحضور الجلسة السابعة من اجتماعات اللجنة العراقية الروسية"، مبينا ان "الوفد سيعيد قراءة الاتفاقات السابقة بين البلدين وما تم انجازه بالفترة السابقة، كما سيبحث انتصار العراق على داعش ومؤتمر اعادة اعمار بالكويت". واضاف محجوب ان "الجلسة الثامة من اجتماعات اللجنة ستعقد في بغداد"، مشيرا الى ان "العراق سيوقع مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن رفع تأشيرة الدخول على حاملي الجوازات الدبلوماسية، حيث سيمهد ذلك رفع التاشيرة عن كل العراقيين".



يذكر ان اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة عقدت في 25 تشرين الاول 2017، اجتماعاً في العاصمة الروسيَّة موسكو برئاسة إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيَّة عن الجانب العراقيِّ ونائب رئيس روسيا الاتحاديَّة ديمتري روغوزين عن الجانب الروسيّ تمهيداً لعقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة الشهر الحالي.

واضاف محجوب ان "الجلسة الثامة من اجتماعات اللجنة ستعقد في بغداد"، مشيرا الى ان "العراق سيوقع مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن رفع تأشيرة الدخول على حاملي الجوازات الدبلوماسية، حيث سيمهد ذلك رفع التاشيرة عن كل العراقيين".يذكر ان اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة عقدت في 25 تشرين الاول 2017، اجتماعاً في العاصمة الروسيَّة موسكو برئاسة إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيَّة عن الجانب العراقيِّ ونائب رئيس روسيا الاتحاديَّة ديمتري روغوزين عن الجانب الروسيّ تمهيداً لعقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة الشهر الحالي.