مفوضية حقوق الانسان بالبصرة تدعو للتحقيق بوفاة شاب بعد ساعات من اعتقاله بالمحافظة



دعا مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة مهدي التميمي، الخميس، الى التحقيق بوفاة شاب بعد ساعات من اعتقاله بالمحافظة.



وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، فتح تحقيق بوفاة شاب يبلغ من العمر 35 عاما من اهالي القبلة والذي اعتقل يوم امس اثناء حملة القوات المشتركة".



واضاف ان "الشاب توفي في ظروف غير واضحة"، داعيا "الاجهزة الامنية الى مراعاة كاملة لحقوق الانسان وانفاذها، رغم تثميننا لجهودها في بسط الامن".



يذكر ان القوات الامنية ستقوم بعملية واسعة في محافظة البصرة لفرض الامن ونزع الاسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون، حيث اطلق على العملية بـ"عملية فرض القانون". السومرية نيوز/ بغداددعا مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة مهدي التميمي، الخميس، الى التحقيق بوفاة شاب بعد ساعات من اعتقاله بالمحافظة.وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، فتح تحقيق بوفاة شاب يبلغ من العمر 35 عاما من اهالي القبلة والذي اعتقل يوم امس اثناء حملة القوات المشتركة".واضاف ان "الشاب توفي في ظروف غير واضحة"، داعيا "الاجهزة الامنية الى مراعاة كاملة لحقوق الانسان وانفاذها، رغم تثميننا لجهودها في بسط الامن".يذكر ان القوات الامنية ستقوم بعملية واسعة في محافظة البصرة لفرض الامن ونزع الاسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون، حيث اطلق على العملية بـ"عملية فرض القانون".

