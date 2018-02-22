4 مأكولات تؤثر على حياتك الجنسية... احذرها!





فنوع الطعام وكميته عنصران يجعلان الغذاء خير سلاح للرجل لمواجهة الضعف الجنسي، أو يحوّلانه إلى قاتل فتاك لقدرات الرجل الجنسية؛ لأنه يؤثر على مستويات الطاقة الجسمانية وتوازن الهرمونات وإفرازها، كما تتوقف عليه أيضاً عملية تدفق الدماء التي تضمن حدوث عملية انتصاب سليمة وقوية.



لذلك في التقرير التالي ووفقاً للنمط والأسلوب الذي تتبعه في تناول الطعام، سوف نخبرك عن مدى كفاءة قدراتك الجنسية، أو كيف ستصبح على المدى المتوسط والبعيد. عندما نتحدّث عن القدرة الجنسية للرجال، من المهم التنبّه الى النظام الغذائي الذي يتّبعه الرجل في حياته اليومية.فنوع الطعام وكميته عنصران يجعلان الغذاء خير سلاح للرجل لمواجهة الضعف الجنسي، أو يحوّلانه إلى قاتل فتاك لقدرات الرجل الجنسية؛ لأنه يؤثر على مستويات الطاقة الجسمانية وتوازن الهرمونات وإفرازها، كما تتوقف عليه أيضاً عملية تدفق الدماء التي تضمن حدوث عملية انتصاب سليمة وقوية.لذلك في التقرير التالي ووفقاً للنمط والأسلوب الذي تتبعه في تناول الطعام، سوف نخبرك عن مدى كفاءة قدراتك الجنسية، أو كيف ستصبح على المدى المتوسط والبعيد. 1- الكثير من الكاربوهيدرات







يقول جيمين براهمبات، الطبيب في أورلاندو هيلثو الحاصل على درجة الدكتوراه في أمراض المسالك البولية : "إن القلب السليم يساوي الجنس الصحي".

فممارسة العلاقة الجنسية بالنسبة للرجل تتطلب الليونة، القوة العضلية والقدرة على التحمل.



وعندما يكون القلب في صحة سيئة بسبب انسداد الشرايين، فإن الأمر الطبيعي الذي يحدث هو صعوبة إتمام عملية الاتصال الجنسي بين الزوجين بسبب عدم كفاءة عملية تدفق الدم إلى العضو الذكري وبالتالي لا تتم عملية الانتصاب .



بالتالي، إن اتباع نظام غذائي عالي الدهون غير الصحية والكاربوهيدرات والسكريات المضافة يؤدي إلى تفاقم المشكلة وذلك عبر مساهمته في انخفاض نسبة إفراز الجسم لهرمون الذكورة "التستوستيرون" .



ويتمثل الحل في اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية المتنوعة، والتي تساعد في حدوث عملية الانتصاب بكفاءة بسبب تعزيزها لتدفق ووصول الدم إلى العضو الذكري، كما يجب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية على الأقل لمدة 150 دقيقة خلال الأسبوع الواحد.



2- الكثير من الكافيين







محبّو القهوة ينعمون بصحة جنسية جيدة، وذلك لأن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الدورة الدموية بحسب دراسة أولية من جمعية القلب الأميركية التي أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون يومياً ما يعادل 100 ملليغرام من الكافيين (فنجان صغير) لديهم تحسن في القدرة الجنسية بنسبة 30% خلال الـ 75 دقيقة.



3- الكثير من السكريات







السكر هو أحد العناصر الأشد خطراً على الحياة الجنسية للرجل، فبحسب الدكتور غونزاليس فإن "الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، مما سيؤثر سلبا على صحة القضيب والقدرة على الانتصاب" .



كما يعمل السكر أيضاً على تقليل الرغبة الجنسية الخاصة بالرجل عن طريق خفضه لمستويات هرمون الذكورة " تستوستيرون" وذلك وفق دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي الطبية.



4- الكثير من الطعام







يجب أن تتوقف عن الطعام فور الشعور بالشبع، لأن الثقافة الخاطئة في تناول الأكل هي العامل الرئيسي في زيادة الوزن.



ومن أخطر أنواع الأطعمة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر مثل الخبز الأبيض والحبوب السكرية والتي تتسبب في ارتفاع السكر في الدم؛ مما يجعل جسمك يحاول مقاومة الآثار المدمرة لها بضخ أكبر كمية ممكنة من الأنسولين، وهو ما يتسبب بالإرهاق وانخفاض مستويات الرغبة الجنسية .









يقول جيمين براهمبات، الطبيب في أورلاندو هيلثو الحاصل على درجة الدكتوراه في أمراض المسالك البولية : "إن القلب السليم يساوي الجنس الصحي".فممارسة العلاقة الجنسية بالنسبة للرجل تتطلب الليونة، القوة العضلية والقدرة على التحمل.وعندما يكون القلب في صحة سيئة بسبب انسداد الشرايين، فإن الأمر الطبيعي الذي يحدث هو صعوبة إتمام عملية الاتصال الجنسي بين الزوجين بسبب عدم كفاءة عملية تدفق الدم إلى العضو الذكري وبالتالي لا تتم عملية الانتصاب .بالتالي، إن اتباع نظام غذائي عالي الدهون غير الصحية والكاربوهيدرات والسكريات المضافة يؤدي إلى تفاقم المشكلة وذلك عبر مساهمته في انخفاض نسبة إفراز الجسم لهرمون الذكورة "التستوستيرون" .ويتمثل الحل في اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية المتنوعة، والتي تساعد في حدوث عملية الانتصاب بكفاءة بسبب تعزيزها لتدفق ووصول الدم إلى العضو الذكري، كما يجب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية على الأقل لمدة 150 دقيقة خلال الأسبوع الواحد.محبّو القهوة ينعمون بصحة جنسية جيدة، وذلك لأن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الدورة الدموية بحسب دراسة أولية من جمعية القلب الأميركية التي أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون يومياً ما يعادل 100 ملليغرام من الكافيين (فنجان صغير) لديهم تحسن في القدرة الجنسية بنسبة 30% خلال الـ 75 دقيقة.السكر هو أحد العناصر الأشد خطراً على الحياة الجنسية للرجل، فبحسب الدكتور غونزاليس فإن "الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، مما سيؤثر سلبا على صحة القضيب والقدرة على الانتصاب" .كما يعمل السكر أيضاً على تقليل الرغبة الجنسية الخاصة بالرجل عن طريق خفضه لمستويات هرمون الذكورة " تستوستيرون" وذلك وفق دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي الطبية.يجب أن تتوقف عن الطعام فور الشعور بالشبع، لأن الثقافة الخاطئة في تناول الأكل هي العامل الرئيسي في زيادة الوزن.ومن أخطر أنواع الأطعمة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر مثل الخبز الأبيض والحبوب السكرية والتي تتسبب في ارتفاع السكر في الدم؛ مما يجعل جسمك يحاول مقاومة الآثار المدمرة لها بضخ أكبر كمية ممكنة من الأنسولين، وهو ما يتسبب بالإرهاق وانخفاض مستويات الرغبة الجنسية .